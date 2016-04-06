Приморские активисты настаивают на скорейшей модернизации очистных сооружений в Находке
В текущем году активисты ОНФ несколько раз направляли обращения, в которых призвали решать проблему очистки сточных вод в районе поселка Южно-Морской и обеспечить постоянную механическую очистку и обеззараживание сточных вод.
Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов, сегодня очистные сооружения на наружных сетях канализации, имеющих глубоководные выпуски, отсутствуют, из-за чего неочищенные стоки сбрасываются в бухту Гайдамак, бухту Анна и залив Восток Японского моря прямо в курортной зоне, вдоль пляжей Приморья. Из-за этого сохраняется угроза всей прибрежной экосистеме.
После обращений общественников администрация Находки заключила муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации для строительства очистных сооружений, подводящих коллекторов и глубоководного выпуска в поселках Ливадия и Южно-Морской. После выполнения работ по контракту и подготовки всей документации власти муниципалитета планировали направить заявку на включение мероприятий по строительству очистных сооружений в государственную программу «Чистая вода».
Активисты ОНФ также направили обращения в прокуратуру региона для установления государственного надзора за ситуацией. Надзорный орган внес представление администрации Находки об устранении экологических нарушений.
Однако, как установила недавняя проверка, мероприятия по разработке проектной и рабочей документации для очистных сооружений так и не выполнены – коммерческая организация-подрядчик, которая должна была выполнить работы на сумму почти 9 млн руб., обязательства по муниципальному контракту не исполнила и комплекс изыскательских и проектных работ не провела. При этом администрация Находкинского городского округа как заказчик контролем за исполнением в срок муниципального контракта не занимается. По данному факту главе городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.09.2017 Общественники в Приморье намерены обратить внимание местных властей на очистные сооружения
-
06.04.2016 Для защиты бухты Золотой Рог во Владивостоке построят локальные очистные сооружения
-
25.06.2019 Сбросы неочищенных канализационных стоков уменьшили во Владивостоке
-
15.11.2018 Сточные воды из неработающих очистных сооружений 15 лет загрязняют бухту Новик
-
07.08.2017 Современная система очистки сточных вод заработала в Надеждинском районе
-
18.10.2016 Строительство очистных сооружений во Владивостоке закончат в марте 2017 года
Добавить комментарий