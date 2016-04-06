Приморские активисты настаивают на скорейшей модернизации очистных сооружений в Находке

В текущем году активисты ОНФ несколько раз направляли обращения, в которых призвали решать проблему очистки сточных вод в районе поселка Южно-Морской и обеспечить постоянную механическую очистку и обеззараживание сточных вод.

Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов, сегодня очистные сооружения на наружных сетях канализации, имеющих глубоководные выпуски, отсутствуют, из-за чего неочищенные стоки сбрасываются в бухту Гайдамак, бухту Анна и залив Восток Японского моря прямо в курортной зоне, вдоль пляжей Приморья. Из-за этого сохраняется угроза всей прибрежной экосистеме.

После обращений общественников администрация Находки заключила муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации для строительства очистных сооружений, подводящих коллекторов и глубоководного выпуска в поселках Ливадия и Южно-Морской. После выполнения работ по контракту и подготовки всей документации власти муниципалитета планировали направить заявку на включение мероприятий по строительству очистных сооружений в государственную программу «Чистая вода».

Активисты ОНФ также направили обращения в прокуратуру региона для установления государственного надзора за ситуацией. Надзорный орган внес представление администрации Находки об устранении экологических нарушений.

Однако, как установила недавняя проверка, мероприятия по разработке проектной и рабочей документации для очистных сооружений так и не выполнены – коммерческая организация-подрядчик, которая должна была выполнить работы на сумму почти 9 млн руб., обязательства по муниципальному контракту не исполнила и комплекс изыскательских и проектных работ не провела. При этом администрация Находкинского городского округа как заказчик контролем за исполнением в срок муниципального контракта не занимается. По данному факту главе городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]