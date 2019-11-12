Река Объяснения во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет
Жители Владивостока сообщают о загрязнении реки Объяснения. Днем во вторник, 12 ноября, потоки воды приобрели зеленый цвет.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, горожане с удивлением обнаружили, что вода в реке Объяснения сегодня приобрела ядовито-зеленый цвет. Бурные потоки стекают вдоль улицы Фадеева.
Напомним, что река Объяснения впадает в бухту Золотой Рог.
Очевидцы обвиняют в случившемся ТЭЦ-2, откуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. Однако, как сообщили в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании, никаких аварийных или внештатных ситуаций на объекте не было. Кроме того, уточнили в ДГК, на ТЭЦ не используют химреагенты, которые могли бы окрасить воду.
Спустя час после обнаружения загрязнения вода в реке снова стала прозрачной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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