Ручей в районе Фанзавода по необъяснимым причинам покраснел

Красные потоки воды с конца прошлой недели текут в районе Фанзавода в пригороде Владивостока. Местные жители сообщают, что небольшой ручей не только изменил цвет, но и приобрел химический запах, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

О загрязнении ручья в районе Шкотовской, 16, сообщила местная жительница. Вода в нем окрасилась в красный цвет, местами в ней можно увидеть масляные пятна.

«С пятницы прошлой недели воды ручья, который впадает в старицу реки Богатая, окрасились в ярко-малиновый цвет и приобрели слабый химический запах. А теперь красно-коричневый цвет приобрела и сама старица. Эта территория является водоохранной зоной, по берегам реки гнездятся и выводят потомство краснокнижные виды птиц – утка мандаринка, зимородок и другие», – пишет горожанка Полина.

О случившемся VL.ru сообщил в природоохранную прокуратуру. Как прокомментировал владивостокский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции Константин Андронович, ведомство проведет проверку совместно с Росприроднадзором.

Отметим, сама река Богатая уже не впервые меняет цвет из-за неизвестных сливов. Так, прошлым летом вода стала белой, а на поверхности появилась пена.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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