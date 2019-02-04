Очередной «бессмертный» водитель сыграл в рулетку на льду в районе Седанки

В районе низководного моста житель Владивостока стал очевидцем ситуации, которая многих вводит в ступор, сообщают «Вести:Приморье».

Приморцы не понимают, что движет людьми, стремящимися попасть в сводки трагических происшествий. Так, мужчина снял видео с автомобилем, рассекающим по льду моря в районе Седанки.

В крае устанавливаются положительные температуры, лед трескается, Но, вероятно, есть те, кто не обращает внимание на такие «условности», думая, что именно с ним ничего не произойдет.

Как катер идет. В пору на катере ездить. Владивосток. Друзья, пожалуйста, не надо так делать. Вы посмотрите, что творится, середина марта. Берегите себя, подумайте о своих родных и близких

, пишет автор поста в паблике ulov25.

В комментариях отметили, таких водителей надо строго наказывать.

«Ни какими новостями и трагедиями людей не остановить. Выбор за каждым».

«Я одна ожидала, что он уйдёт под воду?».

«А потом, кто сколько может, на похороны... горе-то какое».

«Штраф 100к за выезд в марте на лёд... Нужно принимать меры, сколько ещё утонет детей?».

«По солёной воде, потом будет говорить хз почему машина за год сгнила.».

«Да пускай делают, рыбам тоже надо что то кушать. Естественный отбор».

«На тот свет летит ведать».

«Русская Рулетка, авось и пролечу».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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