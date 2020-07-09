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«Свинство» пенсионеров попало на видео

«Свинство» пенсионеров попало на видео

Источник фото: скрин видео

Житель Приморья стал очевидцем того, как немолодые люди устраивают свинарник у берега озера, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы отмечают, такая картина встречается в Надеждинском районе в районе Соловей Ключа.

Молодой человек - автор видео, спросил у водителей и пассажиров машин, останавливающихся у озера, чтобы выбросить там пакеты с мусором, для чего они это делают. И почему они решили, что устраивать в том месте свалку является правильным решением.

Однако в ответ парень вразумительного ответа не услышал. Лишь то, что эта яму специально для мусора. Одна из пассажирок достала телефон и сняла на видео автора поста, при этом после показала ему язык и подняла стекло в машине. Тем самым отстраняясь от ситуации.

Вроде взрослые люди. А потом жалуются что везде куда не глянь помойки, всё обкакано,

пишет автор поста в паблике primorye_online.

В комментариях приморцы, просмотревшие видео, все как один задались вопросом, чему учили герои ролика подрастающее поколение. И что стоит ожидать от тех, кому уроки жизни показывают такие «учителя».

«Пожилые люди и так неприлично себя ведут какой пример детям и внукам , стыдобища».

«Парень молодец, так держать!! Пусть полюбуются на свои ***».

«А дама для чего видео начала снимать...Парень молодец».

«Молодец парень! Что уж говорить про молодежь, если пожилые люди ведут себя как свиньи».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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