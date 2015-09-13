Ольгинский район лидирует в голосовании конкурса «Твой проект»

Приморцы продолжают активно голосовать в рамках конкурса «Твой проект». Поддержали инициативы своих земляков по преображению городов и поселков уже 79 тысяч жителей региона. Самыми активными участниками голосования стали жители и гости Ольгинского района. Присоединиться может любой желающий – до 14 марта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отмечают в министерстве финансов Приморского края, за проекты, которые могут быть реализованы в Ольгинском районе, отдали голоса уже более 10,8 тысячи человек или 13% от общего числа проголосовавших. На втором месте – представители Хасанского района, более 9,1 тысячи голосов, во Владивостоке – более 8 тысяч.

По словам председателя Правительства Приморского края Веры Щербина, такие результаты говорят, во-первых, о высокой заинтересованности жителей региона в создании комфортных пространств на своих территориях, а во-вторых – о том, что желание реализовать тот или иной проект берет верх даже над, казалось бы, объективной разницей в возможном количестве проголосовавших в муниципалитетах.

«Были сомнения у граждан по поводу того, что населенные пункты с меньшим числом жителей окажутся в менее выигрышном положении относительно того же Владивостока. Мы видим сейчас, что это абсолютно не так. Все заявленные проекты имеют равные шансы стать победителями и быть реализованными. Это зависит только от активного участия жителей в голосовании. Приятно, что инициаторы проектов и те, кому понравились инициативы, призывают своих друзей, знакомых голосовать – размещают соответствующие посты в социальных сетях, развешивают объявления в своем районе, рассылают призывы в мессенджерах и используют другие способы привлечения внимания», – подчеркнула Вера Щербина.

Выбрать, какие из проектов получат до 3 миллионов рублей и будут реализованы в Приморье уже в этом году, могут все желающие. Сделать это можно до 14 марта, зарегистрировавшись на сайте проекта или пройдя авторизацию через социальные сети, почтовые сервисы. Подробная инструкция по голосованию опубликована здесь. Отдать свой голос можно только за один проект на территории любого муниципалитета.

Напомним, во Владивостоке по результатам голосования воплотят в жизнь пять проектов, в крупных городах: Артеме, Находке, Уссурийске – по четыре проекта. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тысяч человек отберут по три проекта, там, где менее 30 тысяч жителей, – по два. Всего в этом году предусмотрено финансирование 87 проектов на общую сумму 261 миллион рублей.

Следить за реализацией проектов на местах будут авторы идей и общественные помощники – представители института «народного контроля», созданного в Приморье в 2019 году. Также инициаторы проекта смогут помочь местным властям воплотить свои идеи в жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]