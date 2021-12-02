В Приморье отреставрировали памятник летчикам

Реставрация памятника летчикам в селе Новосысоевка Яковлевского района – инициатива местных жителей, реализованная на средства краевого бюджета. Всего до конца этого года муниципалитеты в рамках конкурса «Твой проект» должны воплотить в жизнь 87 проектов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, памятник летчикам в селе Новосысоевка был установлен в 1981 году сразу после гибели экипажа. О истории появления этого памятника "Вести:Приморье" рассказывали в сюжете Ольги Катренко "40 лет назад Новосысоевку спасли от гибели два героических военных лётчика". Проект реставрации мемориала стал победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования. На его воплощение из бюджета Приморья направили 3 миллиона рублей.

По инициативе местных жителей муниципальные власти восстановили разрушенную временем стелу и ее фундамент, заменили ранее установленные плиты на брусчатку, заасфальтировали пешеходные дорожки, разбили клумбы и поставили лавочки для отдыха.

Отметим, новый сезон конкурса «Твой проект» стартовал в Приморье 25 октября. В течение двух недель жители всех 34 муниципалитетов края предлагали идеи по преображению своих городов и сел. Лучшие из 532 представленных гражданами инициатив, после оценки экспертов и народного голосования, будут профинансированы в 2022 году. На свои проекты участники смогут получить до 3 миллионов рублей.

Справочно. Конкурс «Твой проект» – одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования, направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить. Подробная информация – здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]