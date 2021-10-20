Новая достопримечательность появится в Приморье

Еще один культурный объект появится в Уссурийском городском округе по инициативе жителей – победителей краевого конкурса «Твой проект». Историческая монументальная композиция «Исследователи и переселенцы» откроется в ноябре на выезде из села Баневурово, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Заявить новые идеи к воплощению с помощью бюджета Приморья можно с 25 октября.

Как отмечают в администрации Уссурийска, с инициативой создать монумент и благоустроить место отдыха на федеральной трассе Владивосток – Каменушка выступили Павел Коваль и Михаил Гижицкий. Их идею во время общественного голосования конкурса «Твой проект» поддержали более тысячи человек.

От задумки до старта строительства прошло полгода – сейчас работы по созданию монумента и благоустройству прилегающей территории в самом разгаре. Согласно условиям соглашения, все средства необходимо освоить до конца года.

Как справляются подрядчики с ответственным заданием, проверили общественные наблюдатели Уссурийска. Увиденным они остались довольны.

«Честно сказать, был изумлен темпами работ, поразили объемы благоустройства, которые необходимо выполнить в короткие сроки. Очень хорошо, что у новой зоны отдыха, которая создана в популярном у людей месте, есть еще и информационная нагрузка. Конечно, дороги, дворы – это важно, но и историю надо помнить и сохранять», – отметил общественный наблюдатель Алексей Елманов.

Изначальная стоимость проекта составляла 3 миллиона рублей, это максимальный размер краевого гранта. Однако, как отметили в администрации города, после проведения электронного аукциона удалось сэкономить 700 тысяч рублей, которые направили на озеленение территории от монумента до родника.

«Мы решили высадить здесь деревья и кустарники, которые наиболее характерны для Приморья, – лиственницу, сосну, рябину, березу, сирень Вольфа, спирею. Создадим живую изгородь из пузыреплодника желтолистного и кизильника блестящего. В сочетании с вымощенными брусчаткой дорожками получится уютный уголок для отдыха путешественника», – отмечает компания-реализатор проекта.

Параллельно с благоустройством и озеленением территории ведется работа по созданию самого монумента. Уже установлен памятный камень, ведется подготовка его основания. Затем на камне с двух сторон будут созданы барельефы известных исследователей Приморья Владимира Арсеньева и Геннадия Невельского, установлены информационные таблички.

Отметим, монументальная композиция «Исследователи и переселенцы» – один из четырех проектов-победителей конкурса «Твой проект» в Уссурийске. Еще три проекта уже воплощены в жизнь: это благоустройство территорий около детской школы искусств, дома культуры «Юность» в Воздвиженке и реконструкция памятника воинам-односельчанам в селе Борисовка.

Напомним, новый «сезон» конкурса «Твой проект» стартует в Приморье с 25 октября. Свои идеи по преображению родного города или поселка могут предложить все жители края от 14 лет на Портале инициативного бюджетирования.

Подробнее о конкурсе «Твой проект» можно прочитать здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]