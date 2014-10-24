Первые аукционы на работы по проекту «Народный бюджет» объявлены в Приморье

В Приморье объявлены первые аукционы на работы по проекту «Народный бюджет». До конца года, по инициативе жителей региона, в четырех крупных городах края появятся новые скверы, дополнительно благоустроят дворы и заменят окна в школах, сообщают «Вести:Приморье».

В «пилотном» режиме в проекте приняли участие четыре крупных города в Приморском крае. Во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске несколько десятков тысяч горожан отдали предпочтение тем проектам, которые преобразят их муниципалитет уже в этом году, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Территории уже начали все подготовительные мероприятия – часть из них приступили к торгам.

Так, во Владивостоке по итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям», который предусматривает массовую замену старых деревянных окон на пластиковые в школах города. Всего будет заменено свыше 4 тысяч конструкций в 55 образовательных учреждениях. Аукционы на работы в 21 школе уже объявлены.

«Аукционы объявлены на замену окон в школах № 7, 12, 18, 29, 33, 43, 44, 47, 54, 58, 67, 74, 78 и других – всего по 21 школе. По остальным 34-м торги будут размещены на следующей неделе», – отмечают в администрации Владивостока.

В случае успешной реализации пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории Приморья в следующем году.

«Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы», – подчеркнула председатель Правительства региона Вера Щербина.

Добавим, 20 июля Президентом России закреплено понятие «инициативного бюджетирования» на федеральном уровне – подписаны соответствующие законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о местном самоуправлении. Обеспечит внедрение и единую методологию применения подписанных документов Министерство финансов РФ.

Таким образом, законами урегулирован механизм участия граждан в финансовом обеспечении проектов инициативного бюджетирования. Он позволяет обеспечить направление средств заинтересованных в реализации инициативного проекта жителей на проекты по решению конкретных вопросов местного значения, а также возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации инициативного проекта.

Справочно. Проект «Инициативное бюджетирование» направлен на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый механизм участия граждан в управлении бюджетом территорий, выбора объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. В Приморье на первое мероприятие в рамках проекта – «Народный бюджет» – предусмотрели 300 миллионов рублей. Выбрать объекты для благоустройства горожане смогли в дни Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]