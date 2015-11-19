Путин в срочном порядке поручил проверить зарплаты бюджетников

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям. Срок установлен: доклад необходимо представить до 20 апреля, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля, где опубликованы поручения.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]