Единые стандарты установят при расчете зарплаты бюджетников

Правительство может быть наделено полномочиями по определению новых требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Законопроект во втором чтении рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Госдумы, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «Парламентская газета».

Кабмин, согласно документу, может разрабатывать требования к установлению окладов и ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсаций и стимулирующих выплат. Правительство также получает право определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, а также срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам. Проработка указанных вопросов уже ведется федеральными органами власти. Так, в 2019 году проведён анализ систем оплаты труда медработников в 81 регионе.

Также собрана информация о доплатах, надбавках и премиях, выплаченных медикам за январь — сентябрь 2019 года в более чем 5,8 тысячи государственных учреждений здравоохранения в 85 субъектах Российской Федерации.

По действующим нормам регулирование систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей, отмечают в правительстве. И зачастую принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах, а порой — даже в пределах одного субъекта.

После первого чтения законопроект был направлен на обсуждение трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Также было принято решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта. Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что фракция поддерживает документ и считает, что не менее 70 процентов зарплаты бюджетников должен составлять оклад. По его словам, в Госдуме много раз ставили вопрос об упорядочении оплаты труда работников бюджетной сферы. «Сегодня регулирование целиком лежит на субъектах Федерации, и это приводит к разной оплате за равный труд не только между разными субъектами, но и внутри самих субъектов», — сказал Исаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]