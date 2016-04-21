Медики будут первыми. В России водят новую систему оплаты труда бюджетников

Зарплаты работников бюджетной и муниципальной сферы начнут рассчитывать по единым требованиям, благодаря чему они не будут так разительно отличаться от региона к региону и от учреждения к учреждению. Вместо властей субъектов требования к системам оплаты труда установит Правительство. Это определяют поправки в Трудовой кодекс, которые вступают в силу 20 ноября, сообщают «Вести:Приморье».

Первые зарплаты, рассчитанные по новым правилам, получат медики — кабмин уже разработал необходимый подзаконный акт. Как изменятся доходы бюджетников, разобралась «Парламентская газета».

Ключевая задача Правительства — «закрепить как можно более высокую постоянную, фиксированную составляющую» зарплат бюджетников, пояснял замглавы Минтруда Андрей Пудов во время рассмотрения поправок в Трудовой кодекс в первом чтении.

До сих пор местные власти определяют, сколько получат бюджетники, а нередко это полномочие делегируют самим организациям. Поэтому за одну и ту же работу медики и учителя в разных регионах получают по-разному, отмечал ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Единые требования к отраслевым системам оплаты труда позволят навести порядок, надеется глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Должен быть механизм разумности. Но зарплата не должна быть одинаковой, она и не будет, ведь, например, в северных регионах будут применяться повышающие коэффициенты. Платить меньше кому-то не станут», — заверил он «Парламентскую газету».

По новому закону, для каждой бюджетной сферы Правительство разработает отдельные требования и изложит их в подзаконных актах. Должностные оклады дифференцируют на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп (ПКГ). Эти группы, по сути, представляют собой иерархию должностей в зависимости от их сложности, требуемого образования и опыта.

С 2007 по 2012 год Минздравсоцразвития определил ПКГ для здравоохранения, образования, сельского хозяйства, печатных СМИ и спорта. Ещё есть общеотраслевые ПКГ руководителей, служащих и рабочих.

Также Правительство составит для каждой бюджетной сферы единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат. Но регионы будут вправе вводить свои дополнительные выплаты.

Изначально кабмин планировал ввести требования к оплате труда только медицинских работников. Позднее решили, что можно регулировать зарплаты и в других сферах. Однако первыми на очереди всё равно медики: Правительство уже разработало проект постановления с требованиями к расчёту их зарплат. В нём сказано, что должностные оклады следует устанавливать в единых размерах по тем самым ПКГ для всех учреждений региона. Также закреплено правило, что при переходе на новую систему зарплата врачей, фельдшеров и медсестёр не может стать меньше. Из проекта постановления следует, что новые требования к оплате труда медиков начнут применять с 1 января 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]