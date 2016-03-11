Обрушение в детском саду. Прокуратура организовала проверку
В Приморье, в г. Спасск-Дальний 5 марта 2021 году в детском саду № 14 «Колокольчик» по улице Краснознаменной, д. 29 произошло обрушение парапетной балки. Все случилось ночью, в здании никого не было, сообщают «Вести:Приморье».
128 воспитанников временно распределили в другие детские сады.
Прокуратура г. Спасска-Дальнего организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность пребывания детей в дошкольном учреждении. Будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию муниципального имущества, отметили в ведомстве.
Сейчас проходит оценка техсостояния строительных конструкций здания. В целях решения вопроса возможности дальнейшего пребывания детей в здании и установления объема необходимых ремонтных работ, отметили в ведомстве.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Комментировать: