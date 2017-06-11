И полиция в шоке: Водитель на Lexus влетел в столб освещения

В Уссурийске на улице Пушкина произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением на перекрестке и улетел с дороги после столкновения с грузовиком, врезавшись с опору освещения. Отмечают, грузовик, которого все пропускали, двигался по второстепенной. Внедорожник получил удар в боковую часть.

Горожане поясняют, на неудобном перекрестке Пушкина - Первомайская происходит большое количество аварий.

«Всегда замирает сердце при виде такого, живу в этом районе и постоянно вижу подобное , может сложимся на светофор?».

«Проезжал мимо сразу после удара .все живы здоровы...».

«Летел 570 Лёха».

«Часто там бьются».

«Перекресток, проклятый».

«Смотрю видос, в начале думал вот нелюди свовсем зажрались 200ку выкинул кто-то».

«Все живы? А то так как он в летел между столбом и деревом, есть сомнения».

Детали аварии уточняются.

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видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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