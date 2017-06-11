И полиция в шоке: Водитель на Lexus влетел в столб освещения
В Уссурийске на улице Пушкина произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы утверждают, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением на перекрестке и улетел с дороги после столкновения с грузовиком, врезавшись с опору освещения. Отмечают, грузовик, которого все пропускали, двигался по второстепенной. Внедорожник получил удар в боковую часть.
Горожане поясняют, на неудобном перекрестке Пушкина - Первомайская происходит большое количество аварий.
«Всегда замирает сердце при виде такого, живу в этом районе и постоянно вижу подобное , может сложимся на светофор?».
«Проезжал мимо сразу после удара .все живы здоровы...».
«Летел 570 Лёха».
«Часто там бьются».
«Перекресток, проклятый».
«Смотрю видос, в начале думал вот нелюди свовсем зажрались 200ку выкинул кто-то».
«Все живы? А то так как он в летел между столбом и деревом, есть сомнения».
Детали аварии уточняются.
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видео mark2_che
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