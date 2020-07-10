Цена вопроса - 89 млн: Прокуратура утвердила обвинение директору Приморского океанариума

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием установлено, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника взятку в размере 4 млн рублей. Отметим, в тот момент на посредника было открыто уголовное дело, находившееся в производстве суда.

Денежные средства предназначались для беспрепятственного заключения и исполнения коммерческой организацией контракта на оказание услуг и обслуживанию программных систем жизнеобеспечения, необходимых для поддержания жизнеспособности содержащихся гидробионтов в здании Океанариума, рассказали в прокуратуре ПК.

Общая цена контракта составляла более 89 млн рублей. Заранее договорившишь, обвиняемый должен был получить 10 % от его стоимости. Однако правоохранители пресекли дальнейшие преступные действия.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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