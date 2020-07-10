Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:25

Цена вопроса - 89 млн: Прокуратура утвердила обвинение директору Приморского океанариума

Цена вопроса - 89 млн: Прокуратура утвердила обвинение директору Приморского океанариума

Источник фото: Приморский океанариум

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием установлено, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника взятку в размере 4 млн рублей. Отметим, в тот момент на посредника было открыто уголовное дело, находившееся в производстве суда.

Денежные средства предназначались для беспрепятственного заключения и исполнения коммерческой организацией контракта на оказание услуг и обслуживанию программных систем жизнеобеспечения, необходимых для поддержания жизнеспособности содержащихся гидробионтов в здании Океанариума, рассказали в прокуратуре ПК.

Общая цена контракта составляла более 89 млн рублей. Заранее договорившишь, обвиняемый должен был получить 10 % от его стоимости. Однако правоохранители пресекли дальнейшие преступные действия.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский  районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме