«Большого» человека из Владивостока обвиняют в крупном мошенничестве

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, сообщают «Вести:Приморье». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2018 года ООО «Строй Сити» в рамках муниципального контракта стоимостью более 115 млн рублей ремонтировало автомобильные дороги по улицам Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ в г. Владивостоке.

По окончании ремонтных работ фигурант подписал и представил заказчику акты об их выполнении и справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о толщине верхнего (защитного) слоя покрытия дорожного полотна автомобильных дорог.

В результате противоправных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере почти 4 млн рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

В ходе следствия ущерб возмещен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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