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Водовод на остров Русский за 15 млн так и не появился. Прокуратура выявила хищения

Водовод на остров Русский за 15 млн так и не появился. Прокуратура выявила хищения

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в многомиллионном хищении бюджетных средств

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Директора коммерческой организации обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, в июне 2016 года руководитель одной из коммерческих организаций в рамках выполнения государственного контракта заключил договор субсубподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству подводной траншеи перехода через пролив Босфор Восточный для строительства водовода на о. Русский в г. Владивостоке.

На счет организации в качестве аванса перечислены бюджетные денежные средства в размере 15 млн рублей. Фигурант изготовил акты выполненных работ, однако предусмотренный договором объем работ на сумму более 11,5 млн рублей фактически не выполнил. Денежные средства фигурант присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Заказчик отказался подписать акты и обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора субсубподряда.

Впоследствии злоумышленник представил в суд документы о якобы выполненных работах на сумму более 33 млн рублей, которые просил взыскать в пользу компании. Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку на основании решения суда договор расторгнут и с юридического лица взыскан авансовый платеж.  

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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