Способ отомстить «бабушке-блогеру» нашли в Приморье

В Находке женщина пострадала от действий хулиганов. Неизвестные залили дегтем окна ее квартиры, сообщают «Вести:Приморье».

В Находке женщине, которая является старшей по дому по улице Арсеньева 1, облили окна квартиры дегтем. Женщина периодически поднимала общедомовые проблемы на "ТВ". Больше всех "доставалось" управляющей компании,

пишет автор поста в паблике dps_mesto.

Автор видео – пострадавшая, рассказала, вызвала полицию. Камеры, установленные на фасаде дома, могут помочь вычислить злоумышленников. При этом женщина не теряет чувство юмора, комментирую видео словами: «... раньше девушкам мазали ворота дёгтем, а мне, бабушке-блогеру, окна залили».

В комментариях встраивают версии, кто мог такое совершить. Одни говорят, хулиганы. Другие думают, кто-то из управляющей компании, которой, вероятно, не нравится, как женщина отстаивает права жильцов.

видео dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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