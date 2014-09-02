Новости Общество Видео Происшествия
Сегодня, 12:27

Способ отомстить «бабушке-блогеру» нашли в Приморье

Способ отомстить «бабушке-блогеру» нашли в Приморье

Источник фото: pixabay.com

В Находке женщина пострадала от действий хулиганов. Неизвестные залили дегтем окна ее квартиры, сообщают «Вести:Приморье».

В Находке женщине, которая является старшей по дому по улице Арсеньева 1, облили окна квартиры дегтем. Женщина периодически поднимала общедомовые проблемы на "ТВ". Больше всех "доставалось" управляющей компании,

пишет автор поста в паблике dps_mesto.

Автор видео – пострадавшая, рассказала, вызвала полицию. Камеры, установленные на фасаде дома, могут помочь вычислить злоумышленников. При этом женщина не теряет чувство юмора, комментирую видео словами: «... раньше девушкам мазали ворота дёгтем, а мне, бабушке-блогеру, окна залили».

В комментариях встраивают версии, кто мог такое совершить. Одни говорят, хулиганы. Другие думают, кто-то из управляющей компании, которой, вероятно, не нравится, как женщина отстаивает права жильцов.

 

видео dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме