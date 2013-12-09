В Приморье утвердили Региональную стратегию государственной национальной политики до 2025 года

В Приморье утвердили Региональную стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года. В силу вступило постановление № 109-пп Правительства Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В департаменте внутренней политики Приморского края подчеркнули, что речь идет о документе стратегического планирования в сфере государственной национальной политики, который содержит концептуальные подходы к целям и задачам, установленным Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации, и отражает особенности реализации государственной национальной политики в Приморье.

«Региональная стратегия устанавливает формирование актуальных направлений государственной национальной политики применительно к исторически сложившимся традициям и современным этнополитическим процессам в многонациональном Приморском крае. В документе определены основные механизмы, которые позволяют координировать деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с представителями межнационального сообщества в сфере реализации государственной национальной политики в Приморском крае, в том числе с учетом специфики, характерной для приграничного субъекта страны», – подчеркнула заместитель директора департамента Ольга Ивченко.

Она также отметила, что региональную стратегию уже поддержали ведущие эксперты территории в сфере межнациональных отношений, лидеры Ассамблеи народов Приморского края.

«Реализация региональной стратегии будет способствовать укреплению межнациональных отношений, этнокультурному развитию и процветанию народов, проживающих в многонациональном Приморье, а также повышению системной работы в сфере духовного и гражданского единства российской нации, профилактики ксенофобии и экстремизма в обществе», – заявила Ольга Ивченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]