План работы по делам казачества приняли в Приморье
Рабочая группа по делам казачества обсудила итоги совместной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления с казачьими обществами края, — передают «Вести: Приморье» по данным АПК.
Вице‑губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края, руководитель рабочей группы по делам казачества Приморского края Антон Волошко отметил, что «казачий компонент» включен отдельным блоком в Государственную программу Российской Федерации – «Реализация государственной национальной политики».
«Российское казачество исторически имеет многонациональные корни. Оно служит важным фактором укрепления межнациональной стабильности в Приморском крае, что является базовым условием устойчивого развития нашего многонационального Приморья», – сказал он.
Отмечено, что в работу по возрождению российского казачества вовлечены практически все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, научные и вузовские организации Приморья, и основными партнерами в этой работе являются казачьи общества.
«В Приморье зарегистрировано 37 казачьих обществ, из них 20 входят в состав Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества, 16 из которых внесены в государственный реестр казачьих обществ в России», – подчеркнули специалисты краевого департамента внутренней политики.
Кошевой атаман Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества Павел Андрейченко в своем выступлении дал оценку деятельности казачьим обществам в 2019 году.
«Многое сделано нашим правлением по принятию казаками конкретных обязательств, направленных на выполнение государственной и иной службы. Заключены соглашения о взаимодействии общества и военного комиссариата Приморского края, с нацпарком «Земля леопарда», согласовываются с юристами соглашения с Управлением МВД России по Приморскому краю, Пограничным Управлением ФСБ России по Приморскому краю и органами исполнительной власти», – доложил он.
В ходе заседания отмечено, что уже намечен план мероприятий по реализации в 2019-2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года на территории Приморского края, а также план работы рабочей группы по делам казачества Приморья в 2020 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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