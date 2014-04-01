Проекты развития сельского хозяйства обсудили губернатор Приморья и председатель правления АО «Россельхозбанк»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов обсудили проекты развития сельского хозяйства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе. Их рабочая встреча состоялась во вторник, 9 марта, в здании Правительства Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Олег Кожемяко подчеркнул, что самый больший объем кредитования сельхозпроизводителей – более 60 % – идет через Россельхозбанк, и потребность в расширении кредитования растет.

«Для нас важна поддержка и крупных предприятий отрасли – животноводство, птицеводство. Сейчас мы наращиваем темпы производства свинины, птицы, и поддержка производителей со стороны Россельхозбанка очень важна. Также лизинговые схемы по покупке техники имеют большое значение для предприятий Приморья», – подчеркнул он, особо поблагодарив Россельхозбанк за поддержку финансирования свинокомплексов.

Губернатор назвал важными для края такие рассматриваемые банком проекты, как перенос предприятия «Приморский кондитер» в ТОР «Надеждинская», расширение Михайловской птицефабрики, тепличное хозяйство.

«Правительство готово оказать поддержку в реализации этих планов, связанную с докапитализацией и компенсацией части затрат на капитальное строительство», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]