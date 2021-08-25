Соцучреждения Приморья обеспечат продукцией местных производителей

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко представили стратегию развития отрасли сельского хозяйства в регионе на 2022-2024 годы в среду, 25 августа. За три года производство свинины должно увеличиться в шесть раз, молока – почти в 1,5 раза.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц в своей презентации подчеркнул, что благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в ТОР «Михайловский», государственной поддержке сельхозпроизводителей жителей края обеспечат качественной продукцией по доступной цене.

«Сохранение мер поддержки по приоритетным направлениям в регионе позволит увеличить за три года объем производства мяса свинины в шесть раз – до 93 тысяч тонн, птицы в четыре раза – до 25 тысяч тонн, молока в 1,4 раза – до 170 тысяч тонн. Таким образом, мы закроем потребности края в охлажденном мясе на 100%, молока – на 50%», – проинформировал Андрей Бронц.

Напомнив о недавнем разговоре с работниками фабрики «Приморский кондитер», губернатор отметил, что то же печенье для школ сейчас закупается в других регионах. Он поручил профильным министрам проработать вопрос закупки социальными учреждениями продукции именно приморских производителей.

«У нас есть собственные производства, аутсорсинговые компании. Нужно в рамках действующего законодательства вовлекать их в обеспечение прямых поставок мяса птицы, постной свинины, кондитерских изделий в школы и лечебные учреждения. Жители края должны получать свежую продукцию без посредников от местного производителя. Это важный вопрос, который необходимо держать на особом контроле», – заявил Олег Кожемяко.

Также для выполнения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Приморском крае увеличивается площадь посевных площадей. На сегодняшний день она составляет 485 тысяч гектаров.

«За последние три года введено в оборот 16,3 тысячи гектаров залежных земель. Ежегодно планируем вводить до 15 тысяч гектаров», – добавил Андрей Бронц.

Губернатор подчеркнул, что в Приморье необходимо создать специальную систему учета земель площадью более 10 гектаров.

«Должно быть четкое понимание, что происходит на тех или иных земельных участках, ведутся там работы или нет. Изымать их у недобросовестных пользователей и вводить в оборот», – обозначил глава края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]