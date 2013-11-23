Предложения силовиков: Работу журналистов ограничат на митингах

Роскомнадзор, полиция и Росгвардия предложили ввести новые ограничения на работу журналистов на митингах, сообщают «Вести:Приморье».

Представителей СМИ хотят одеть в единую униформу, заставить проходить аккредитацию у силовиков и запретить покидать пределы отведенной для работы на протестах площадки. Руководители СМИ расценили предложения как желание помешать журналистам показывать «картинку» с митингов. Эксперты считают, что такое отношение к СМИ аукнется власти во время выборов, пишет ura.ru.

На заседании профильного комитета Госдумы 10 марта замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин объявил, что его ведомство совместно с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России (СЖР) разработало приказ «об отличительных признаках журналистов на публичных мероприятиях». В соответствии с ним корреспонденты обязаны будут работать на митингах в зеленых светоотражающих жилетах с надписью «Пресса» и со специальным бейджем на груди. «На следующем этапе нужно разработать форму удостоверения журналиста», — анонсировал Субботин.

Предполагается, что в дальнейшем регулирование работы СМИ на акциях будет ужесточаться. Замдиректора Росгвардии Олег Плохой рассказал об инициативе ввести аккредитацию журналистов и определять место, где они «будут компактно размещены». «Мы настроены на плодотворное сотрудничество. Нас очень волнует безопасность журналистов и объективное изложение событий… Мы хотели бы, чтобы пул журналистов определялся заранее. И тогда лишние люди не будут попадать [на митинги под видом СМИ]», — заверил силовик.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Белла Черкесова дополнила инициативы силовиков предложением составить реестр всех удостоверений журналистов. Заместитель главреда Russia Today Владимир Белко попросил обратить внимание на иностранные СМИ и «коллег из Медузы и „Открытых медиа“», которые не зарегистрированы в России. А председатель комиссии Общественной палаты РФ Рифат Сабитов предложил ввести для журналистов аналог карт болельщиков (Fan-ID), которые были во время чемпионата мира по футболу в России.

По данным СЖР, на несогласованных митингах 23, 31 января и 2 февраля задержали около 110 журналистов, еще несколько «попали под дубинки» и получили повреждения. «31 января Союз журналистов в Питере договорился с Росгвардией, что стороны будут уважительно относиться друг к другу. Но перед митингом собрали журналистов в автобус и увезли на окраину для проверки документов. Объяснили, что договорились работать на митинге, а не перед», — пожаловался на непонимание с силовиками председатель СЖР Владимир Соловьев.

Соловьев выступил против излишнего регулирования работы СМИ. «Задержание журналистов для подтверждения личности является прерыванием профессиональной деятельности. Законодательством не регламентировано, какие именно документы должны быть у журналиста, нужно ли редакционное задание. Я 30 лет отработал на телеканалах и никогда не видел редакционного задания… Полицейские не имеют представления, как выглядят удостоверения и редакционные задания. Протоколы составляются по субъективному решению полицейского», — пожаловался глава СЖР. Замдиректора НТВ Андрей Куницын добавил, что на последней акции задержали четыре съемочные группы канала, парализовав его работу.

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание на то, что новые ограничения не касаются блогеров. «Гигантское количество блогеров, которые зарабатывают гораздо больше журналистов, тоже надевают жилеты. Больше всего нарушений [на митингах] от них. Но они не журналисты, не работают по закону о СМИ. Распространяют за деньги все, что угодно. Нужно что-то делать с этой средой, как-то регистрировать их», — сказал он. Участники согласились, что пока нет решения этой проблемы.

Интересно, что больше всего новыми правилами были возмущены представители государственных СМИ, назвавшие их ограничением фото- и видеосъемки митингов. «Никто не возражает против жилеток и удостоверений. Но не нужны журналистам никакие островки, потому что там героев событий не запишешь. И какие могут быть островки безопасности на шествиях?» — задался вопросом первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Его коллега из ТАСС Михаил Петров добавил: «Невозможно удержать фотографа или оператора, чтобы он не лез в гущу событий и не охотился за лучшими кадрами, за медийными личностями. В этом суть работы журналистов», — отмечает он.

Председатель думского комитета по СМИ Александр Хинштейн резюмировал, что обсуждение новых запретов продолжится. «Журналистское удостоверение не освобождает от ответственности, в отличие от удостоверения депутата Госдумы», — пошутил депутат, сам работавший журналистом, а затем советником главы Росгвардии. И высказал единственную прозвучавшую на мероприятии инициативу в защиту СМИ: «Нужно разработать регламент деятельности силовиков по проверке документов у журналистов».

Политолог Антон Орлов объяснил логику готовящихся ограничений тем, что силовикам станет проще выявлять провокаторов. «Сейчас удостоверения журналистов продаются за пять тысяч рублей, и наказания за это нет. На митинг может прийти провокатор в жилетке с надписью „Пресса“, ему разобьют голову, и потом будут зарубежные каналы и блогеры рассказывать, что наш кровавый режим нарушает права журналистов», — полагает собеседник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]