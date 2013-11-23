"Давление на суд": деятельность журналистов предлагали регулировать

В информационном пространстве говорят о том, что Совет судей предлагает разработать нормативные акты, которые бы «контролировали» деятельность журналистов, пишущих о судах. Предполагалось, что представители СМИ должны будут придерживаться неких правил при освещении работы судебных инстанций. Также думали создать специальный акт о порядке и способах реагирования на недостоверную информацию в прессе — таким образом судьи хотели пресечь «злоупотребления со стороны отдельных представителей СМИ» и защититься от дискредитации судебной власти, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на news.ru.

Авторы предложения говорят о необходимости наказывать журналистов за «давление на суд», а также за заказные материалы в интересах отдельных людей.

Создатели проекта считают актуальной проблему «скандализации правосудия». Таким термином они обозначают манипуляции общественным мнением относительно деятельности судов и необоснованную критику, которая подрывает доверие к этой системе в глазах людей. Именно поэтому, по их мнению, необходимо ввести ответственность для СМИ и журналистов в частности.

Тему «скандализации правосудия» в нынешнем году уже затрагивали. Глава Совета судей Виктор Момотов в феврале утверждал, что за это нужно наказывать. Он выражал уверенность, что уважение к суду — это необходимое условие судейской независимости.

Однако ТАСС со ссылкой на того же Момотова сообщил, что Совет судей отклонил идею наказания журналистов за недостоверные новости о судах, а СМИ «поторопились с выводами».

По его словам, на пленарном заседании Совета действительно обсуждалось это предложение. Судья пояснил, что это были мнения отдельных экспертов. При утверждении итогового документа решили исключить данные пункты из проекта концепции.

Эти вопросы были исключены, потому что, на наш взгляд, они посягают на конституционные принципы. Мы хотели бы выстраивать нормальный диалог со средствами массовой информации, о чём мы неоднократно и говорили, — сказал Момотов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]