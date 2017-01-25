Совет судей Приморья рекомендовал прекратить полномочия судьи Сопчук

Совет судей Приморского края постановил утвердить заключение комиссии по этике Совета судей Приморского края от 16 апреля 2020 года в отношении судьи Советского районного суда г. Владивостока Сопчук Р.В. о нарушении ею положений Кодекса судейской этики, обратиться в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р.В. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Телеграм"-аккаунт Salkovmedia.

Коллегия примет решение 27 мая.

Напомним, по данным СМИ, в начале марта 2020 судья Сопчук Р.В. проникла на "чужой" процесс и агрессивно повела себя по отношению к представителю Генпрокуратуры РФ - замначальника управления ведомства Сергею Бочкареву. Процесс касался взыскания в доход государства с Пушкарёва И.С. и группы компаний "Востокцемент" более 1,4 млрд рублей.

В ряде интернет-СМИ не исключают, что такое поведение судьи "могло быть вызвано ее недовольством заявлением Бочкарева, в котором он обвинил ее супруга Сергея Сопчука в попытке оказать давление на ведомство, чтобы якобы спасти Игоря Пушкарева и подконтрольные его семье щебеночно-цементные заводы от многомиллиардного иска".

Сама Рона Сопчук в интервью программе "Дежурная часть" телеканала "Россия 1" заявила, что просто "хотела подарить цветы прокурору".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]