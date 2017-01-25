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Совет судей Приморья рекомендовал прекратить полномочия судьи Сопчук

Совет судей Приморья рекомендовал прекратить полномочия судьи Сопчук

Совет судей Приморского края постановил утвердить заключение комиссии по этике Совета судей Приморского края от 16 апреля 2020 года в отношении судьи Советского районного суда г. Владивостока Сопчук Р.В. о нарушении ею положений Кодекса судейской этики, обратиться в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р.В. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Телеграм"-аккаунт Salkovmedia.

Коллегия примет решение 27 мая.

Напомним, по данным СМИ, в начале марта 2020 судья Сопчук Р.В. проникла на "чужой" процесс и агрессивно повела себя по отношению к представителю Генпрокуратуры РФ - замначальника управления ведомства Сергею Бочкареву. Процесс касался взыскания в доход государства с Пушкарёва И.С. и группы компаний "Востокцемент" более 1,4 млрд рублей.

В ряде интернет-СМИ не исключают, что такое поведение судьи "могло быть вызвано ее недовольством заявлением Бочкарева, в котором он обвинил ее супруга Сергея Сопчука в попытке оказать давление на ведомство, чтобы якобы спасти Игоря Пушкарева и подконтрольные его семье щебеночно-цементные заводы от многомиллиардного иска".

Сама Рона Сопчук в интервью программе "Дежурная часть" телеканала "Россия 1" заявила, что просто "хотела подарить цветы прокурору". 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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