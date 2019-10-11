"История с цветами": судьба судьи Сопчук решится 25 июня

История с цветами, которые судья якобы пыталась подарить представителю Генпрокуратуры, медленно, но всё-таки доходит до своего финала.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", 25 июня 2020 г. квалификационная коллегия судей (ККС) Приморского края, среди прочих вопросов, рассмотрит вопрос о дисциплинарном наказании судьи Советского районного суда г. Владивостока Роны Сопчук.

Напомним, что вопрос о дисциплинарном наказании судьи был поднят после того, как 6 марта 2020 г. она в перерыве судебного заседания у другого судьи зашла в зал и попыталась пройти к представителю Генпрокуратуры России Сергею Бочкарёву с букетом цветов. Как позже сама объяснила судья, она хотела поздравить представителя Генпрокуратуры с праздником Восьмое марта – международным женским днём. Однако, пройти к Сергею Бочкарёву у судьи Сопчук не получилось – дежуривший в зале суда представитель госзащиты, предоставленный для охраны представителя Генпрокуратуры, не подпустил её и мягко выдворил за пределы судебного зала.

Пикантности всей этой истории добавил тот факт, что Сергей Бочкарёв прибыл из Москвы для того, чтобы участвовать в заседаниях по делу о взыскании денежных средств с предприятий, принадлежащих родственникам экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. За несколько часов до этого Сергей Бочкарёв нелестно высказался о депутате Госдумы России от Приморского края Сергее Сопчуке, который является супругом Роны Сопчук. Претензии господина Бочкарёва касались того, что Сергей Сопчук якобы оказывает давление на Генпрокуратуру, направляя туда от письма от граждан – жителей Спасска. Потом выясняется, что в письмах указаны неправильные данные людей.

В приморских СМИ и соцсетях уже появлялась информация о том, что наказанием для судьи Роны Сопчук может стать прекращение статуса. Однако, учитывая «затяжной» характер этого разбирательства (вопрос о дисциплинарном наказании судьи Сопчук несколько раз просто не вносился в повестку заседаний ККС Приморского края), можно говорить о том, что, вероятнее всего, наказание будет довольно мягким – члены квалифколлегии просто не увидят оснований для применения жёстких мер. Да и дело об изъятии денежных средств, в общем-то, решилось в пользу Генпрокуратуры и «пушкарёвское» дело несколько утратило свою актуальность.

Тем более, что после 16 июня 2020 г. к руководству Советским районным судом Владивостока приступит новый руководитель – Андрей Белецкий из Артёмовского городского суда, а это означает, что период «безвластия» в суде района, длившийся больше года, закончится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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