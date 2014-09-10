Судье Роне Сопчук дали возможность уйти в почетную отставку

25 июня 2020 г. в Примкрайсуде состоялось заседание квалификационной комиссии судей, на котором был рассмотрен вопрос о наказании судьи Роны Сопчук, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Напомним, что судья Советского районного суда Владивостока 6 марта 2020 г. Рона Сопчук повела себя некорректно по отношению к представителю Генпрокуратуры РФ Сергею Бочкареву, когда в перерыве заседания по делу о взыскании с семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва 1,4 млрд рублей попыталась вручить Бочкареву букет цветов. Данный инцидент стал известен в СМИ. Встал вопрос о лишении Роны Сопчук статуса судьи. Однако, случился хэппи-энд: 9 из 16 членов ККС проголосовали за то, чтобы не лишать ее статуса. 7 членов ККС проголосовали за лишение статуса. Сама Рона Сопчук написала рапорт на выход в почетную отставку. Вину в некорректном поведении в отношении Сергея Бочкарёва она признала.

В итоге Роне Сопчук дали уйти в почётную отставку, понизив ей квалификационный класс судьи в качестве меры дисциплинарного взыскания. Генеральная прокуратура РФ имеет право обжаловать это решение через Высшую квалификационную коллегию судей в Москве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]