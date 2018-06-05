Судья в отставке Рона Сопчук обжаловала своё квалификационное понижение

История с подарочными цветами в Советском районном суде Владивостока всё никак не закончится.

29 сентября 2020 г. в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Рона Сопчук намерена оспорить свое наказание в виде понижения квалификационного класса, - об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост".

Напомним, после громкого скандала Рона Сопчук ушла в почётную отставку, однако, напоследок её «догнало» наказание от квалификационной коллегии судей Приморского края в виде понижения в квалификационном классе.

Учитывая, как общественный резонанс вызвала «цветочная история» на уровне страны (к тому же, процесс на котором произошёл инцидент, касался изъятия части имущества у семьи опального экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва), можно было предполагать, что Рона Сопчук «поймает тишину» и исчезнет из медийного поля. Но не тут то было.

29 сентября 2020 г. в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Рона Сопчук намерена оспорить наказание в виде понижения квалификационного класса. И, если у неё получится в Москве действительно добиться отмены краевой коллегии судей (ККС) Приморского края, это будет своего рода прецедент.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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