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Внушительная пробка во Владивостоке: седан влетел в БТР

Внушительная пробка во Владивостоке: седан влетел в БТР

Источник фото: ru.wikipedia.org

Во Владивостоке в районе Снеговой Пади автомобиль Toyota Prius влетел в БТР, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы уверяют, авария стала причиной внушительной пробки.

Детали аварии уточняются.

 

видео newsbox24.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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