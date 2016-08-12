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Внушительная пробка во Владивостоке: седан влетел в БТР
Во Владивостоке в районе Снеговой Пади автомобиль Toyota Prius влетел в БТР, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы уверяют, авария стала причиной внушительной пробки.
Детали аварии уточняются.
видео newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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