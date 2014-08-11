Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту совершения дорожно-транспортного происшествия в ходе которого был сбит сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, - сообщает "Вести: Приморье".

В Сети появились кадры трагической гибели сотрудника полиции. Видно, автомобиль на бешеной скорости буквально смел с трассы полицейского. Кадры видео комментируют сотрудники ДПС, которые в тот момент находились на службе вместе с погибшим.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в крае проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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