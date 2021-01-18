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Вчера, 16:17

«Походу охрана не в курсе»: случай в супермаркете обсуждают в Сети

«Походу охрана не в курсе»: случай в супермаркете обсуждают в Сети

Во Владивостоке в одном из супермаркетов молодой человек совершил кражу, сообщают «Вести:Приморье».

Действия парня попали в поле видеокамеры, установленной в супермаркете. На кадрах видно, парень долго выбирал товар, стоя у витрины со сковородками. Выбрал подходящую, спрятал под джемпер, оглядываясь по сторонам.

Автор отмечает, на замечания продавца, он высказался, послав по-русски...

Хотелось бы предупредить другие магазины и всех сотрудников. В магазине Good Mart мужчина своровал сковородку. На просьбу вернуть сказал «ой, да пошли вы» и ушел. Сковородка стоила 1560 рублей,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

«Походу охрана мышей не ловит».

«Ну ему нужнее. Что она у вас без дела висит, а он пользоваться будет».

«А чё так можно было?».

«Огреб статью под блинчики».

«Походу охрана не в курсе».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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