«Смотреть страшно»: происходящее на крыше многоэтажки пугает приморцев
В Приморье в поселке Заводском граждане стали очевидцами ситуации, которая напугала многих, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видео видно, по крыше многоэтажного дома бегают дети. И, вероятно, делают это не первый раз.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Один из очевидцев отметил, такое происходит не первый раз, однако даже родители на ситуацию не реагируют.
Многие, кто просмотрел это видео, не нашли в нем ничего ужасного, пояснив, что в детстве тоже бегали по крышам. Но нашлись и те, кто понимает, такие развлечения могут привести к трагедии.
Вероятно, «управляйке» стоит обратить внимание на то, как подростки попадают на крышу.
«Смотреть страшно».
«А ведь недавно была трагедия ,когда упал ребенок на заброшке забыли? И кто виноват? Не доводите до беды».
«Дети бегали один споткнулся и упал с 5 эт и разбежались долго искали дети молчали горе было, не дай бог повторится».
«Смотреть страшно».
«Можно подумать ни кто в детстве по крышам не лазил!?».
«Сегодня эти дети воспользовались , что замок на крышу открыт, а завтра в чужую машину сядет, где водитель забудет закрыть свою машину. Дело не в том что, открыто или закрыто. А в том , что детям с детства не обьясняют, что такое хорошо, а что такое плохо».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Комментировать: