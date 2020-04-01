«Смотреть страшно»: происходящее на крыше многоэтажки пугает приморцев

В Приморье в поселке Заводском граждане стали очевидцами ситуации, которая напугала многих, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видео видно, по крыше многоэтажного дома бегают дети. И, вероятно, делают это не первый раз.

В посёлке Заводском на улице Ленина, 3 дети свободно гуляют, бегают по крыше многоэтажки. И это уже не в первый раз. Почему не закрывают выход на крышу, куда смотрит управляющая компания? Пока не случилось беды, примите меры! -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Один из очевидцев отметил, такое происходит не первый раз, однако даже родители на ситуацию не реагируют.

Так мы это не в первый раз видем. И говорили их родителям но они видимо не чего не предпринимают. Дети подходят к краю и бросают камни в машины.

Многие, кто просмотрел это видео, не нашли в нем ничего ужасного, пояснив, что в детстве тоже бегали по крышам. Но нашлись и те, кто понимает, такие развлечения могут привести к трагедии.

Вероятно, «управляйке» стоит обратить внимание на то, как подростки попадают на крышу.

«Смотреть страшно».

«А ведь недавно была трагедия ,когда упал ребенок на заброшке забыли? И кто виноват? Не доводите до беды».

«Дети бегали один споткнулся и упал с 5 эт и разбежались долго искали дети молчали горе было, не дай бог повторится».

«Смотреть страшно».

«Можно подумать ни кто в детстве по крышам не лазил!?».

«Сегодня эти дети воспользовались , что замок на крышу открыт, а завтра в чужую машину сядет, где водитель забудет закрыть свою машину. Дело не в том что, открыто или закрыто. А в том , что детям с детства не обьясняют, что такое хорошо, а что такое плохо».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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