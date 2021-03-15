Увиденное на крыше многоэтажки привело в замешательство очевидцев
Во Владивостоке горожане стали очевидцами пугающей картины, сообщают «Вести:Приморье».
На краю крыши недостроенного заброшенного дома на улице Борисенко, 100б подростки проводят свое свободное время. Очевидцы переживают, как бы не случилось трагедии. И просят родителей обратить внимание подростков, на то, чтобы они выбирали иные места для развлечений.
Однако в комментариях паблика многие пояснили, что в детстве тоже любили забираться на крыши домов.
«Бывает. Мы тоже в детстве по крышам лазали. Ничего страшного».
«Кто то выводы точно для себя сделает, какие нибудь адекватные родители у которых дети обитают в тех районах как минимум поинтересуются у своих чад где и как они проводят время, но этот пост только для адекватных.».
«Один слетит, подумают может тогда».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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