Увиденное на крыше многоэтажки привело в замешательство очевидцев

Во Владивостоке горожане стали очевидцами пугающей картины, сообщают «Вести:Приморье».

На краю крыши недостроенного заброшенного дома на улице Борисенко, 100б подростки проводят свое свободное время. Очевидцы переживают, как бы не случилось трагедии. И просят родителей обратить внимание подростков, на то, чтобы они выбирали иные места для развлечений.

Однако в комментариях паблика многие пояснили, что в детстве тоже любили забираться на крыши домов.



«Бывает. Мы тоже в детстве по крышам лазали. Ничего страшного».

«Кто то выводы точно для себя сделает, какие нибудь адекватные родители у которых дети обитают в тех районах как минимум поинтересуются у своих чад где и как они проводят время, но этот пост только для адекватных.».

«Один слетит, подумают может тогда».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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