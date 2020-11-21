«Новый сезон битвы экстрасенсов?»: Пугающую находку обнаружили в подъезде многоэтажки
Во Владивостоке, в подъезде дома по улице Анны Щетининой жители столкнулись с «непонятным» комодом, вещи на котором у многих вызвал неприятные ощущения, сообщают «Вести:Приморье».
Жильцы обратили внимание на комод, который был установлен под почтовыми ящиками, и сигнальную ленту, перекрывающую проход к лифту. На комоде стоят свечи и продукты питания - яблоки, шоколад.
пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях к посту стали выдвигать разные версии.
«Похоже, что какую-то ведьму из дома выгнали».
«Там пора со всего района изгонять бесов,что то часто там скидываются ,сводят счёты с жизнью на раз».
«Обряд изгнания консьержки или вызова духа директора управляйки».
«Зодабривают УК чтобы хорошо работала».
«Новый сезон битвы экстрасенсов?».
«Выглядит жутко».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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