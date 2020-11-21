«Новый сезон битвы экстрасенсов?»: Пугающую находку обнаружили в подъезде многоэтажки

Во Владивостоке, в подъезде дома по улице Анны Щетининой жители столкнулись с «непонятным» комодом, вещи на котором у многих вызвал неприятные ощущения, сообщают «Вести:Приморье».

Жильцы обратили внимание на комод, который был установлен под почтовыми ящиками, и сигнальную ленту, перекрывающую проход к лифту. На комоде стоят свечи и продукты питания - яблоки, шоколад.

Анны Щетининой 20, 8 подъезд, 1 этаж. (Похоже что какую-то ведьму из дома выгнали),

пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях к посту стали выдвигать разные версии.

«Похоже, что какую-то ведьму из дома выгнали».

«Там пора со всего района изгонять бесов,что то часто там скидываются ,сводят счёты с жизнью на раз».

«Обряд изгнания консьержки или вызова духа директора управляйки».

«Зодабривают УК чтобы хорошо работала».

«Новый сезон битвы экстрасенсов?».

«Выглядит жутко».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru