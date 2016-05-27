Выстрелы и избиение: неизвестные напали на мужчину в Приморье

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, и незаконном проникновении в жилище, совершенное с применением насилия.

По версии следствия, в марте 2020 года в дневное время трое мужчин двигались на автомобиле по пгт Краскино Хасанского района Приморского края. Проезжая мимо огороженного забором одноэтажного дома, рассчитанного на несколько хозяев, они остановились и прошли за ограждение. В это время собственник одной из квартир увидел ранее незнакомых ему лиц, вышел на крыльцо и высказал им требование покинуть двор дома, отметили в прокуратуре ПК.

В ответ один из фигурантов произвел не менее 3 выстрелов по ногам потерпевшего из имевшегося при нем огнестрельного оружия ограниченного поражения – травматического револьвера Taurus Lom-13.

Спасаясь от преступных действий нападавших, мужчина забежал в квартиру. Двигаясь за ним, все трое проникли в жилое помещение, где произвели еще не менее пяти выстрелов по ногам хозяина квартиры, а затем избили его предметом похожим на металлическую трубу. Перед уходом один из злоумышленников увидел газовую горелку с газовым баллоном, зонт и иные неустановленные предметы, которые поочередно с силой бросил в потерпевшего.

В результате преступных действий обвиняемыми причинен вред здоровью средней тяжести.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Третий соучастник находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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