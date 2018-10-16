Смерть на пляже: ссора случайных знакомых привела к трагедии

Во Владивостоке суд рассмотрит дело об убийстве на пляже, сообщает «Вести:Приморье».

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморья, который обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку.

По версии следствия, преступление совершено в августе 2019 года на территории пляжа «Чайка».

После случайного знакомства ссора двух мужчин привела к драке. Фигурант уголовного дела нанес не менее пяти ударов острым предметом, используемым в качестве оружия, в область шеи, грудной клетки и живота. Смерть потерпевшего наступила вследствие многочисленных телесных повреждений и последующим кровоизлиянием.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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