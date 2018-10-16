Смерть на пляже: ссора случайных знакомых привела к трагедии
Во Владивостоке суд рассмотрит дело об убийстве на пляже, сообщает «Вести:Приморье».
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморья, который обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку.
По версии следствия, преступление совершено в августе 2019 года на территории пляжа «Чайка».
После случайного знакомства ссора двух мужчин привела к драке. Фигурант уголовного дела нанес не менее пяти ударов острым предметом, используемым в качестве оружия, в область шеи, грудной клетки и живота. Смерть потерпевшего наступила вследствие многочисленных телесных повреждений и последующим кровоизлиянием.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.