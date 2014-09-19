Ревность толкнула на жестокое преступление жителя Уссурийска
В краевой столице суд рассмотрит дело о жестоком убийстве из ревности, сообщает "Вести: Приморье".
Заместителем прокурора Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя г. Уссурийска, обвиняемого убийстве двух лиц на почве ревности и возникших в связи с этим неприязненных отношений и незаконном проникновение в жилище.
По версии следствия, преступление совершено в июне 2019 года, когда бывшая супруга фигуранта сообщила ему, что до расторжения брака она вступала в интимные отношения с их общим знакомым.
Действуя на почве ревности и возникших в связи с этим неприязненных отношений к своему приятелю, мужчина решил убить его. Реализуя преступный умысел, на попутной автомашине он прибыл к жилому частному дому, где на тот момент проживал потерпевший, и незаконно проник в него, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.
Используя в качестве оружия топор, злоумышленник подошел к сидевшему у входа на веранду жилого дома мужчине и нанес ему не менее 3 ударов топором в область головы.
Испугавшись разоблачения, действуя с целью убийства, этим же топором он нанес не менее 5 ударов по голове и телу случайно оказавшемуся в доме потерпевшего свидетелю.
От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.
Вину в совершении указанных преступлений фигурант не признал.
После вручения обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.