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Расчленитель из Партизанска ждет решения суда

Расчленитель из Партизанска ждет решения суда

Фото: lesgazeta.by


В Приморье суд рассмотрит дело о жестоком убийстве жителя города Партизанска, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокурором города Партизанска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, фигурант в гостях у своего знакомого по ул. Тепличной в г. Партизанске распивал спиртные напитки. В ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он схватил металлическую трубу и нанес ей удары по рукам и ногам жертвы, а когда мужчина упал, то продолжил избивать его по голове и телу, нанеся не менее пяти ударов.

От полученных травм потерпевший скончался.

Боясь, что его смогут вычислить правоохранители, злоумышленник через некоторое время вернулся в дом потерпевшего с целью сокрытия следов преступления. Ножовкой отпилил у трупа ноги, руки и голову, сложил части тела в пакеты и вывез их в лесной массив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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