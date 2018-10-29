Расчленитель из Партизанска ждет решения суда
В Приморье суд рассмотрит дело о жестоком убийстве жителя города Партизанска, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Прокурором города Партизанска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
По версии следствия, фигурант в гостях у своего знакомого по ул. Тепличной в г. Партизанске распивал спиртные напитки. В ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он схватил металлическую трубу и нанес ей удары по рукам и ногам жертвы, а когда мужчина упал, то продолжил избивать его по голове и телу, нанеся не менее пяти ударов.
От полученных травм потерпевший скончался.
Боясь, что его смогут вычислить правоохранители, злоумышленник через некоторое время вернулся в дом потерпевшего с целью сокрытия следов преступления. Ножовкой отпилил у трупа ноги, руки и голову, сложил части тела в пакеты и вывез их в лесной массив.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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