Особо жестокое убийство рассмотрят в Первомайском районном суде
39 ударов ножом и смерть от кровопотери. Так закончился поход в гости для жителя города Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-центра краевой прокуратуры.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на О., 1992 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, преступление совершено в начале февраля 2019 г. в квартире жилого дома по ул. Сахалинской в г. Владивостоке.
Находясь в гостях у своего знакомого, фигурант в ходе ссоры с последним, действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс хозяину квартиры ножом множество (не менее 39) ударов телу.
В результате этого потерпевшему были причинены различные телесные повреждения, в том числе резаные приникающие и непроникающие раны в области головы, тела и конечностей.
Смерть молодого человека наступила от обильной кровопотери, развившейся в результате полученных повреждений.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.02.2014 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с последующим расчленением тела жертвы
-
15.11.2018 Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом
-
25.05.2017 Приморец в пылу ссоры убил своего знакомого и спрятал труп в разрушенном здании
-
21.12.2018 Житель Владивостока обвиняется в жестоком избиении случайного прохожего
-
12.02.2019 Житель Владивостока до смерти избил обидчика своей знакомой
-
19.11.2018 Приморец пытался убить свою жену ножницами
Добавить комментарий