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Особо жестокое убийство рассмотрят в Первомайском районном суде

Особо жестокое убийство рассмотрят в Первомайском районном суде

Фото: 1pnz.ru

39 ударов ножом и смерть от кровопотери. Так закончился поход в гости для жителя города Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» по данным  пресс-центра краевой прокуратуры.

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на О., 1992 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, преступление совершено в начале февраля 2019 г. в квартире жилого дома по ул. Сахалинской в г. Владивостоке.

Находясь в гостях у своего знакомого, фигурант в ходе ссоры с последним, действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс хозяину квартиры ножом множество (не менее 39) ударов телу.

В результате этого потерпевшему были причинены различные телесные повреждения, в том числе резаные приникающие и непроникающие раны в области головы, тела и конечностей.

Смерть молодого человека наступила от обильной кровопотери, развившейся в результате полученных повреждений.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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