Погода изменится: житель Приморья «показал» народную примету

Житель Уссурийска обратил внимание приморцев на то, что в край прилетели утки, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста уточняет, значит, весна подходит. Видео мужчина снял в селе Воздвиженка. Однако отметим, в ближайшие выходные дни синоптики обещают похолодание. Будем надеяться, что прогнозы сбудутся, и весна все-таки вступит в свои права.

Прячем душные пуховики. Утки несут тепло,

пишет автор поста в паблике mark2_che.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]