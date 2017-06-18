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Погода изменится: житель Приморья «показал» народную примету

Погода изменится: житель Приморья «показал» народную примету

Источник фото: pixabay.com

Житель Уссурийска обратил внимание приморцев на то, что в край прилетели утки, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста уточняет, значит, весна подходит. Видео мужчина снял в селе Воздвиженка. Однако отметим, в ближайшие выходные дни синоптики обещают похолодание. Будем надеяться, что прогнозы сбудутся, и весна все-таки вступит в свои права.

Прячем душные пуховики. Утки несут тепло,

пишет автор поста в паблике mark2_che.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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