ДТП на трассе поразило очевидцев

В Приморье в районе Кипарисово столкнулись несколько автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Об аварии рассказал очевидец в паблике dps.control. Все произошло на мосту. В аварии сторкнулиль грузовик, фура и внедорожник.

Детали аварии выясняются.

Один из тех, кто также стал свидетелем аварии, уточнил, фура с грузовиком двигались в сторону Уссурийска. Toyota Surf был в овраге справа, по ходу в сторону Владивостока.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru