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ДТП на трассе поразило очевидцев

ДТП на трассе поразило очевидцев

В Приморье в районе Кипарисово столкнулись несколько автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Об аварии рассказал очевидец в паблике dps.control. Все произошло на мосту. В аварии сторкнулиль грузовик, фура и внедорожник.

Детали аварии выясняются.

Один из тех, кто также стал свидетелем аварии, уточнил, фура с грузовиком двигались в сторону Уссурийска. Toyota Surf  был в овраге справа, по ходу в сторону Владивостока.

  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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