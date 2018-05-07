«Я думала, там без шансов»: внедорожник влетел в стоящий большегруз на трассе

Жесткое ДТП произошло на трассе в районе Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону Владивостока, влетел в стоящий большегруз. В аварии пострадал пассажир внедорожника. Его госпитализировали. Детали аварии уточняются.

«Я думала, там без шансов, в рубашке родились», «Ого, повезло им», «Обочина дороги широкая, что дальше не съехал, что то стоит посреди дороги», «Фура на обочине, трасса скоростная широкая, зачем мелкий съехал на обочину? Уснул? Бухой? Здоровье подвело?», «По-любому гость нашего края на моря торопился, да приспал походу», отметили в комментариях/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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