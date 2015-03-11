«Удар пришёлся на височную часть головы. Я потерялся»: Избитый общественник рассказал подробности нападения

Избитый общественник, бывший руководитель управления внешних коммуникаций в администрации Находкинского городского округа Константин Шевкин написал заявление в полицию. Нападавший дезориентировал его ударом по лицу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Восток-Медиа».

В разговоре Константин Шевкин опроверг информацию о том, что он находится в реанимации.

«Удар пришёлся на височную, челюстную часть головы, отчего я на некоторое время потерялся. В это время мне в лицо брызнули чем-то вонючим и едким», — рассказал Шевкин.

Он также добавил, что уже снял побои и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось о нападении на бывшего руководителя отдела по работе со СМИ находкинской администрации Константина Шевкина. Всё случилось рано утром 19 марта. Неизвестный избил общественника.

Как пишет «Восток-Медиа», эксперты связывают нападение с предстоящими в сентябре 2020 года выборами в Законодательное собрание и криминальными разборками находкинских группировок. Не исключено, что нападение на Шевкина — своего рода «обращение» к депутату городской Думы Татьене Белоноговой, в команду которой входит бывший начальник отдела по связям со СМИ.

Отметим, что Шевкин продолжительное время отвечал за взаимодействие властей Находки со СМИ, но осенью прошлого года оставил пост руководителя отдела по собственному желанию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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