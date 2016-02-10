Касается бюджетников Приморья: Олег Кожемяко сделал громкое заявление

Контракты с недобросовестными поставщиками продукции, направляемой в детские и медицинские учреждения, должны расторгаться в обязательном порядке. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе, которое прошло в пятницу, 19 марта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Сегодня проблема незаконного оборота промышленной продукции приобретает наибольшую актуальность, поскольку незаконный ввоз, производство и оборот продукции, в том числе контрафактной, не только наносит значительный материальный ущерб, причиняет вред здоровью и жизни человека, но и существенно тормозит экономическое развитие региона.

Для решения этой проблемы в общероссийском масштабе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации была создана Государственная комиссия под председательством Министра промышленности и торговли РФ. А главам субъектов поручили создать аналогичные межведомственные.

Одной из мер, которые могут быть незамедлительно применены в Приморье для борьбы с контрафактной продукцией, Олег Кожемяко назвал необходимость расторжения контрактов с недобросовестными поставщиками продукции в бюджетные учреждения, прежде всего, в детские и медицинские.

«Нарушений выявлено много, поэтому к нерадивым поставщикам, особенно в сфере детского питания, необходимо применять более строгие меры, а именно расторгать с ними контракты. Я поручил подготовить соответствующие документы. Мы не должны такие факты упускать из виду, ограничиваться штрафами, которые эти компании безболезненно выплачивают и продолжают кормить некачественными продуктами детей. Компаний, работающие в этом направлении, должны понимать не только свои права, но и обязанности перед государством и населением», – обозначил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]