Мальчишка дрожал от страха: Собаки набросились на малыша в Приморье
В Уссурийске собаки напали на мальчика, который проходил недалеко от частного дома, сообщают «Вести:Приморье».
От оскала собак мальчишку спас случайно водитель, который обратил внимание на лающих собак. Не пройдя мимо, разобрался в ситуации, тем самым, вероятно, предотвратил строшное.
пишет автор поста в паблике mark2_che.
На пост внимание обратили многие.
«Собак, без поводка и намордника, в городе быть не должно! Ещё бы штраф, в тысяч 10, за неубранные какашки не помешал».
«Очень насущная проблема, почему то люди думают ,что раз завели собаку и она их не кусает ,то и другие ее должны не бояться. Живя в частном секторе, очень много собак на самовыгуле или любимая тема у многих хозяевов, имея собаку на привязи, выпустить ее вечером «погулять», естественно без поводка, без намордника. У нас 2 собаки и всегда мы на поводке, либо гуляем только в лесах, выезжаем в поля ,потому что они у нас очень активные. Но страшно одевать на них намордник ,ведь в случае чего собака просто не сможет защитить себя ,если на неё нападет другая собака. Поэтому у нас намордник только в людные места».
«По заводят , потом отпускают с повези , чтобы сами кормились . Потому что кормить не чем ».
«Не нравится хозяевам дерьмо за своими питомцами убирать, выпускают за ворота, так проще. А что там, в не двора, их не интересует».
«Но собаки не виноваты в том что человек который их завел ни как не воспитал их и элементарно не посадил на цепь, говорить о том чтобы убить, отравить, застрелить собак это страшно.. Страшно понимать, что живёшь в таком обществе где устроят самосуд и сами накажут. Виновен только хозяин, но его же никто не тронет, за него сидеть придётся, а собаку убил и всем плевать ».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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