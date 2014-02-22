Мальчишка дрожал от страха: Собаки набросились на малыша в Приморье

В Уссурийске собаки напали на мальчика, который проходил недалеко от частного дома, сообщают «Вести:Приморье».

От оскала собак мальчишку спас случайно водитель, который обратил внимание на лающих собак. Не пройдя мимо, разобрался в ситуации, тем самым, вероятно, предотвратил строшное.

День добрый, видимо хозяин дома по ул.Комсомольской 33 , номерной таблички на доме нет вычислил по 2gis ,не считает нужным пристегивать своих дворовых собак , выходя из магазина увидел да и услышал как его две псины чуть меньше кавказской овчарки на кого то лаяли и кидались ,из за машин видно не было , сев в свое авто подъехав ближе увидел ощалевшего от происходящего мальчишку который с места сойти не мог потому что на него то с одной то с другой стороны набрасывались эти псины , чтобы предотвратить поток словесного поноса от зоозащитников я соглашусь что псы охраняли свою территорию и им все равно что там тротуар и ходят люди , соответственно ответственность за своих питомцев он должен нести . Мальчишку усадил в свою машину и отвез в 29 гимназию где видимо он учится, -

пишет автор поста в паблике mark2_che.

На пост внимание обратили многие.

«Собак, без поводка и намордника, в городе быть не должно! Ещё бы штраф, в тысяч 10, за неубранные какашки не помешал».

«Очень насущная проблема, почему то люди думают ,что раз завели собаку и она их не кусает ,то и другие ее должны не бояться. Живя в частном секторе, очень много собак на самовыгуле или любимая тема у многих хозяевов, имея собаку на привязи, выпустить ее вечером «погулять», естественно без поводка, без намордника. У нас 2 собаки и всегда мы на поводке, либо гуляем только в лесах, выезжаем в поля ,потому что они у нас очень активные. Но страшно одевать на них намордник ,ведь в случае чего собака просто не сможет защитить себя ,если на неё нападет другая собака. Поэтому у нас намордник только в людные места».

«По заводят , потом отпускают с повези , чтобы сами кормились . Потому что кормить не чем ».

«Не нравится хозяевам дерьмо за своими питомцами убирать, выпускают за ворота, так проще. А что там, в не двора, их не интересует».

«Но собаки не виноваты в том что человек который их завел ни как не воспитал их и элементарно не посадил на цепь, говорить о том чтобы убить, отравить, застрелить собак это страшно.. Страшно понимать, что живёшь в таком обществе где устроят самосуд и сами накажут. Виновен только хозяин, но его же никто не тронет, за него сидеть придётся, а собаку убил и всем плевать ».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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