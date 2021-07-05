Она просила, а ее послали к мужу: Ситуация в районе Токаревского маяка возмутила женщину
Во Владивостоке женщина рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в то время, когда она выгуливала собак. Рядом с ней находились четыре собаки на поводках, сообщают «Вести:Приморье».
Жительница города пояснила, чтобы избежать какого-либо инцидента, она попросила прохожего пристегнуть на поводок собаку, которую он тоже вывел на прогулку. Однако просьба вызвала гнев, мужчина, по словам автора поста, стал кидать камни в сторону горожанки и оскорблять.
Вероятно, женщина посчитала, что именно ее собаки могут неправильно отреагировать на животное мужчины, поэтому, чтобы избежать неприятности, она и высказала в адрес прохожего просьбу.
пояснила дама.
Женщина также уточнила, что взяла «шефство» на 6 бездомными собаками. Один из них питбуль. И очень часто именно те животные, которых выгуливают без поводка, становятся инициаторами собачьих «разборок».
пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.
Приморцы, прочитав паблик, отметили, проблема действительно существует. И некоторые сталкивались с похожей. Но при этом мнения на нее расходятся.
«Это очень большая проблема, многим плевать, отпусти и пусть бегает, моя собака всегда на поводке, почему я должна ее брать на руки, когда собака *** хозяина или хозяйки бегай вокруг меня, прыгает на меня, пачкает? Мне и собаку ударить жалко, она не виновата, что хозяйка с головой не дружит, а когда что то говоришь, то или игнор полный в ответ, или маты, так ладно бы они видели, что гуляют тут и уходили и брали на поводок, так они специально идут при этом морда кирпичом, думаю, что у таких людей проблемы большие с головой. Давно нужен закон, который запрещает водить собак без поводка любого размера и породы, тем более, что мелкие еще агрессивнее больших».
«Так у него же хаски. Думала столько ора как минимум из за стаффа».
«У нас такой неадекват на Кирова со стафом гуляет».
«Скажи мужу пусть решит вопрос».
«Думаю автор со своими 4 собаками просто достала там всех, не более, раз у неё они на поводке не означает что в намордниках,и не бездомные ,а беспородные. Вообще любителям огромного количества собак и кошек, нужно в частные дома перебираться, нужен регламент и о содержание и об выгуле!».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.