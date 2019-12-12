«Кто кому звонил»: за данные об абонентах и их разговорах «бьется» Роскомнадзор

Для борьбы с серыми сим-картами Роскомнадзор хочет получать детальные сведения об абонентах, включая — кто кому звонил и с каких устройств, сообщают «Вести:Приморье».

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.

В пояснительной записке к документу говорится, он направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров, в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.

Согласно проекту, Роскомнадзор, среди прочего, получит доступ к информации о:

Ф.И.О. абонентов, их местах жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. О пользователях корпоративных тарифов будут передаваться аналогичные сведения, а также наименование организации, сотрудниками которой они являются, с юридическими идентификаторами;

номере телефона, который используют абоненты и пользователи, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи;

видах звонков, совершенных абонентом или пользователем корпоративных тарифов, а также номере вызывающего и вызываемого абонента, о дополнительном номере вызывающего абонента, о номере, на который осуществляется переадресация вызова. Также будут переданы данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов;

факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т.п.;

используемом абонентами и пользователями корпоративных тарифов оборудовании, в том числе его идентификационный модуль, а также о замене оборудования и изменения информации в идентификационном модуле и др.

Из документа следует, что эта информация должна автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе Роскомнадзора.

Масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи, указывают эксперты.

Отметим, ранее в целях повышения правовой грамотности учеников школ по вопросам безопасности в Интернете сотрудниками Управления проведен виртуальный урок для учащихся школ г. Владивостока и г. Артема.

В рамках данного мероприятия сотрудники Управления дали советы детям, как защитить свои данные, раскрыли понятие «персональные данные», также объяснили, что следует периодически менять пароли от электронной почты, страниц социальных сетей, своих устройств. Кроме этого для учащихся школ г. Владивостока и г. Артем, сотрудниками были обозначены меры по цифровой безопасности в сети Интернет и защиты своих данных.

Во время виртуального урока были продемонстрированы видеоролики «Защити свои персональные данные».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]