Пламя и грохот на всю округу: Квартира горит в многоэтажке

В Партизанском районе, в селе Авангард горит квартира в многоэтажном доме, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы уточняют, пламя с улицы Вишневой, 9, видно далеко. Пожар снял очевидец. На кадрах видно, огонь поглотил одну квартиру на последнем этаже.

Автор видео отмечает, к месту ЧП вызвали пожарных.

В комментариях паблика, где было опубликовано видео, отметили, ситуация ужасная. Также говорят, по непроверенным данным, обошлось без жертв.

Видео mer_partizanska

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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