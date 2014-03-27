В Приморье снижается уровень заболеваемости туберкулезом

В Приморье в 1,5 раза снизился уровень заболеваемости детским туберкулезом за последние три года. Взрослые, в свою очередь, стали страдать от инфекции реже на 20% – в прошлом году в крае зарегистрировали 75 случаев заражения на 100 тысяч населения. Такие данные озвучили фтизиатрические службы Приморья в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, в крае прослеживается устойчивая тенденция к снижению эпидпоказателей по туберкулезу, однако обстановка остается напряженной. Для улучшения эпидемиологической ситуации, медики напоминают о необходимости своевременного прохождение флюорографии взрослым населением, регулярного проведения иммунодиагностики у детей и подростков, вакцинации.

Особое внимание в крае уделяется развитию детской фтизиатрии и профилактике у юных пациентов различных заболеваний. Для этого специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты. Так, 22 марта в поселке Липовцы прошел прием детей, которых осматривали врачи краевых медицинских организаций, в том числе кардиолог, хирург, фтизиатр, пульмонолог, невролог и офтальмолог.

Как рассказала пульмонолог Александра Глушкова, сегодня важно выявлять не только туберкулез, но и сопутствующие патологии, которые могут привести к развитию заболевания и осложнить его течение.

«Специалисты осмотрели 60 детей, дали свои рекомендации родителям, а часть ребят уже поступят к нам в Центр медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания для прохождения медицинской реабилитации», – подчеркнула врач.

Центр медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания у детей работает в пригороде Владивостока. С середины прошлого года необходимую помощь здесь получили 84 ребенка, переболевшие COVID-19.

Как отметили в ведомстве, детская краевая клиническая туберкулезная больница одной из первых внедрила и успешно практикует телемедицинские консультации, благодаря которым в районах края заболевание среди детей и подростков выявляется максимально оперативно. Лечение в таких случаях начинается незамедлительно. За прошлый год количество телеконсультаций составило 1476.

У детской больницы работает несколько отделений по Приморью, они находятся во Владивостоке, Липовцах, Астраханке и Арсеньеве. Появится филиал больницы и в Дальнегорске, что поможет улучшить диагностику и лечение, а главное проводить реабилитацию у детей и подростков с заболеваниями органов дыхания – это основная группа риска по заболеванию туберкулезом, не только во Владивостоке, но и в отдаленных районах края.

С возобновлением стабильной эпидемиологической ситуации специалисты больницы вновь отправятся по всем районам Приморья, чтобы проводить встречи с родителями, в ходе которых врачи рассказывают о новых методах диагностики туберкулеза, необходимости вакцинации и отвечают на все вопросы, касающиеся не только фтизиатрии, но и вакцинопрофилактики.

Отметим, что в Приморском крае пройти флюорографию, сделать манту и прививку можно в поликлиниках по полису ОМС. Для флюорографии предварительная запись не требуется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]