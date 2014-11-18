Приморье — лидер в списке по заболеваемости ВИЧ и туберкулезом на Дальнем Востоке

Приморский край остается в тройке лидеров печальной статистики — в нашем регионе наибольшее число заболеваний туберкулезом и ВИЧ-инфекцией на Дальнем Востоке.

Так, по данным Минздрава, в крае приходится 280 больных туберкулезом на 100 000 населения. Следом по этим показателям идет Хабаровский край. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Приморском крае традиционно высока. За прошедший год она зафиксирована у 1130 человек. На втором месте по количеству носителей вируса иммунодефицита — Республика Бурятия, на третьем — Забайкальский край, где за прошлый год неизлечимым недугом заразилось почти 500 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]